国信期货：大连铁矿石涨势将止，因外矿发货回升而国内钢厂减产

近期，外矿发货减少推动现货铁矿石价格不断走强，而季节性需求缩减导致钢材价格持续阴跌，随着钢弱矿强格局强化，钢厂大量陷入亏损，减产意愿增强，后期对铁矿石的采购量也将减少。在利好因素逐渐消退后，铁矿石期货涨势也将告终。 进口减少使得中国港口铁矿石库存量连续八周下降，从接近1亿吨降至约8000万吨，推动现货铁矿石价格上涨。然而，随着设备检修完毕，澳大利亚和巴西港口发货量将回升，后期到达中国港口的铁矿石数量也将重新回到高位，港口部分资源供不应求的现象也将消失。(完)