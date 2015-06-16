国信期货：大连铁矿石涨势将止，因外矿发货回升而国内钢厂减产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月16日的《期货日报》：
近期，外矿发货减少推动现货铁矿石价格不断走强，而季节性需求缩减导致钢材价格持续阴跌，随着钢弱矿强格局强化，钢厂大量陷入亏损，减产意愿增强，后期对铁矿石的采购量也将减少。在利好因素逐渐消退后，铁矿石期货涨势也将告终。 进口减少使得中国港口铁矿石库存量连续八周下降，从接近1亿吨降至约8000万吨，推动现货铁矿石价格上涨。然而，随着设备检修完毕，澳大利亚和巴西港口发货量将回升，后期到达中国港口的铁矿石数量也将重新回到高位，港口部分资源供不应求的现象也将消失。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”