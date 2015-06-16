金鹏期货：供应宽松，大连豆粕期货破位下行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月16日的《期货日报》：
在低位震荡了近三周之后，上周五大连豆粕在供应充裕、需求不振的基本面左右下再度破位下行，本周一更是以长阴报收，期价跌破近5年低点，大有向2008年低点进军之势。展望后市，供应宽松的基本面短期内不会改变，豆粕仍有下跌空间。
3月中旬以来，原油价格持续反弹，有生物柴油概念的油脂得到提振，油粕比持续走高。港口油厂在有利润的情况下，加大压榨开工率，导致豆粕一度出现胀库。而厄尔尼诺现象的炒作将刺激棕榈油偏强，从而使得油脂继续偏强于粕类。从技术上看，豆粕上周五的破位下跌拉开了新一轮下跌的序幕，操作上可以待反弹做空。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”