金鹏期货：供应宽松，大连豆粕期货破位下行

以下内容节选自6月16日的《期货日报》：

在低位震荡了近三周之后，上周五大连豆粕在供应充裕、需求不振的基本面左右下再度破位下行，本周一更是以长阴报收，期价跌破近5年低点，大有向2008年低点进军之势。展望后市，供应宽松的基本面短期内不会改变，豆粕仍有下跌空间。

3月中旬以来，原油价格持续反弹，有生物柴油概念的油脂得到提振，油粕比持续走高。港口油厂在有利润的情况下，加大压榨开工率，导致豆粕一度出现胀库。而厄尔尼诺现象的炒作将刺激棕榈油偏强，从而使得油脂继续偏强于粕类。从技术上看，豆粕上周五的破位下跌拉开了新一轮下跌的序幕，操作上可以待反弹做空。(完)

详情请点选链接：here