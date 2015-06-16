徽商期货：郑糖“快牛”行情恐难实现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月16日的《期货日报》：
随着新榨季进入尾声，我国食糖市场将进入纯销售阶段。然而从近期郑糖期货表现来看，郑糖明显陷入高位箱体振荡的“牛皮”行情，这不禁让看好消费旺季预期的投资者产生一些疑虑。在当前国内现货销售不热、国外糖市供给压力过大的内忧外患夹击下，郑糖“快牛”行情恐怕难以实现。 据了解，截至5月底，2014/2015榨季除了云南尚有四家糖厂未收榨外，其余糖厂均已收榨。预计6月中上旬，我国全面进入食糖纯销售阶段。从各地糖协发布的数据可知，截至5月31日，广西本榨季入榨甘蔗5216万吨，同比减少1858万吨，产糖634万吨，同比减少221.8万吨；海南省本榨季入榨甘蔗228.24万吨，同比减少35.72%，产糖28.33万吨，同比减少32.22%；广东省本榨季入榨甘蔗855.86万吨，产糖79.85万吨；预计云南省本榨季产糖与上榨季相差不大。从各地统计数据分析，本榨季国内食糖减产已成定局。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”