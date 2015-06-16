华安期货：大商所焦炭期价仍将保持偏弱走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月16日的《期货日报》：
经历过4月小幅反弹后，缺乏利好支撑的焦炭期价开始了区间弱势振荡，几次拉涨均宣告失败。目前，考虑到钢厂亏损严重压制上游焦炭市场，尤其是在后期钢厂减产动能大增的背景下，焦炭期价或仍将保持偏弱走势。
国家统计局最新数据显示，1—5月，全国固定资产投资累计同比回落0.6个百分点，全国房地产开发投资累计同比回落0.9个百分点。由此看来，固定资产投资和房地产投资超市场预期下滑，这直接表明钢材需求减少。虽然楼市投资大幅放缓空间有限，但是投资回暖也难实现。同时，各种基建项目投资受制于资金压力仍难在短期大幅回暖，决定了整体经济弱势下行趋势未逆转，从而中长期利空焦炭期价。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”