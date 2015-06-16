华安期货：大商所焦炭期价仍将保持偏弱走势

以下内容节选自6月16日的《期货日报》：

经历过4月小幅反弹后，缺乏利好支撑的焦炭期价开始了区间弱势振荡，几次拉涨均宣告失败。目前，考虑到钢厂亏损严重压制上游焦炭市场，尤其是在后期钢厂减产动能大增的背景下，焦炭期价或仍将保持偏弱走势。

国家统计局最新数据显示，1—5月，全国固定资产投资累计同比回落0.6个百分点，全国房地产开发投资累计同比回落0.9个百分点。由此看来，固定资产投资和房地产投资超市场预期下滑，这直接表明钢材需求减少。虽然楼市投资大幅放缓空间有限，但是投资回暖也难实现。同时，各种基建项目投资受制于资金压力仍难在短期大幅回暖，决定了整体经济弱势下行趋势未逆转，从而中长期利空焦炭期价。(完)

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