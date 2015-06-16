企业并购：加拿大Hudson's Bay将以28亿欧元收购德国百货巨头Kaufhof

路透德国杜塞尔多夫6月15日 - 加拿大百货店运营商Hudson's Bay 将以28亿欧元(32亿美元)向麦德龙(Metro) 收购德国主要百货连锁店Kaufhof，藉此做为进军欧洲市场的跳板。

这项德国境内今年最大收购交易的出现，正逢百货商电子商务投资复苏与旗舰店改头换面并进之际。

Hudson's Bay称，将把Kaufhof所有、或部分所有的至少40项房地产，以至少24亿欧元售予其和Simon Property Group 的房地产合资企业。

Hudson's Bay表示预计以出售上述房地产的收益，做为Kaufhof交易的资金来源。Hudson's Bay称不打算发行股票，并预计将衍生有限的额外负债。

Kaufhof的120家门店都开在最主要市镇的显眼位置，共雇用21,500名员工，营收31亿欧元；在比利时也有16家门店。

Hudson's Bay成立于1670年，是北美地区最古老的持续营运公司。

Hudson's Bay目前将Kaufhof交易视为该公司成为“全球主要零售商”的下一步计划。交易将于9月底完成。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)