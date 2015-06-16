企业并购：加拿大Hudson's Bay将以28亿欧元收购德国百货巨头Kaufhof

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透德国杜塞尔多夫6月15日 - 加拿大百货店运营商Hudson's Bay 将以28亿欧元(32亿美元)向麦德龙(Metro) 收购德国主要百货连锁店Kaufhof，藉此做为进军欧洲市场的跳板。
这项德国境内今年最大收购交易的出现，正逢百货商电子商务投资复苏与旗舰店改头换面并进之际。
Hudson's Bay称，将把Kaufhof所有、或部分所有的至少40项房地产，以至少24亿欧元售予其和Simon Property Group 的房地产合资企业。
Hudson's Bay表示预计以出售上述房地产的收益，做为Kaufhof交易的资金来源。Hudson's Bay称不打算发行股票，并预计将衍生有限的额外负债。
Kaufhof的120家门店都开在最主要市镇的显眼位置，共雇用21,500名员工，营收31亿欧元；在比利时也有16家门店。
Hudson's Bay成立于1670年，是北美地区最古老的持续营运公司。
Hudson's Bay目前将Kaufhof交易视为该公司成为“全球主要零售商”的下一步计划。交易将于9月底完成。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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