《香港报摘》--信报6月16日

**头版头条**

--恒生指数 周一午后在A股急跌2%及希腊谈判再次破裂拖累下，全日跌418点或1.53%。

**其他**

--香港证监会前主席、中证监国际委员会委员梁定邦出席论坛时称，预期“深港通”或于10月1日前推出，而中港两地人民币互联互通将扩展至自由贸易区，未来在“新三板”市场也将开放。

--据港交所股权披露资料，长和 主席李嘉诚在本月11日以每股均价110.96港元，增持长和30万股股份，为长和在3月18日挂牌以来首度增持。（完）

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