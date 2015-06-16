《香港报摘》--信报6月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--恒生指数 周一午后在A股急跌2%及希腊谈判再次破裂拖累下，全日跌418点或1.53%。
**其他**
--香港证监会前主席、中证监国际委员会委员梁定邦出席论坛时称，预期“深港通”或于10月1日前推出，而中港两地人民币互联互通将扩展至自由贸易区，未来在“新三板”市场也将开放。
--据港交所股权披露资料，长和 主席李嘉诚在本月11日以每股均价110.96港元，增持长和30万股股份，为长和在3月18日挂牌以来首度增持。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”