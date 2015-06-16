《路透晚报》--6月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：继续简政放权深化国企改革，塑造中国制造新优势--总理

中国国务院总理李克强周一强调，要继续推进简政放权，深化国有企业改革，塑造中国制造的新优势。

--中国政策：多举措推进大众创业，上交所拟建战略新兴产业板--国务院

为了推进大众创业激发经济活力，中国国务院周二发布文件，从优化财税政策扶持、实现便捷融资等多方面推进大众创业和万众创新，包括完善创业投资企业享受70%应纳税所得额税收抵免政策，推动在上海证券交易所建立战略新兴产业板。

--中国农业：夏粮丰收已成定局，目前收获过八成总产将再创新高

中国农业部称，从农情调度和各地实打实收情况看，目前全国夏粮收获已过八成，丰收已成定局，夏粮收成有望再创新高。

【金融】

--中国金融：网商银行以平台定位，吸引更多银行参与降低贷款成本--报载

中国证券报周二引述网商银行副行长赵卫星称，该行没有网点、没有柜台，也不以吸纳存款为主，更多定位是一个平台，通过输出网商银行的技术能力，吸引更多银行加入平台，降低贷款成本。

【固定收益】

--中国债市：私募基金获准进入银行间债市，投资主体更为丰富--消息

中国央行批准私募基金进入银行间债市，以进一步丰富债券市场投资者主体。参与机构所需条件包括净资产不得低于1,000万元人民币等。

--中国公开市场：千亿国库现金投放常规操作仍缺席，关注MLF到期续做情况

中国财政部周二投放千亿元人民币国库现金定期存款，助稳日前显紧的流动性。公开市场常规操作层面则继续袖手旁观。另外，近期将有7,000亿元人民币左右的MLF到期，其续做与否也引发关注。

--《中国新债预测》七年国债收益率均值3.50%，现券回暖进一步利好需求

中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来机构对国债投资需求向好，加之今日现券走势回暖，乐观情绪若延续新债定位有望低于二级，收益率预测均值落在3.50%。

--新债招标：新疆三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周二透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.89%、3.26%、3.54%和3.61%，对应投标倍数为2.61倍、2.48倍、2.57倍和2.53倍。

--新债招标：国开行一、三、五年固息增发债结果基本符合预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行 CHDB.UL 上午招标发行的一年、三年及五年固息增发债结果基本符合预期，其中一年期中标收益率2.6151%，三年和五年期为3.54%和3.8280%；此前市场预测均值分别为2.63%、3.53%和3.82%。

--新债招标：四川三至七年地方债利率落下限，10年较下限高1bp--业内人士

业内人士周二透露，中国四川省下午招标的四期一般地方债，三、五和七年品种利率落在投标区间下限，依次为2.89%、3.26%和3.54%；10年品种利率3.62%，较区间下限高1个基点(bp)。

--新债招标：中国10年铁道债利率4.30%，20年为4.67%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第三期铁路建设债券(铁道债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为4.30%，50亿元20年期中标利率为4.67%。

--中国债市：三及六个月国库现金定存利率分别为3.40%和3.50%--业内人士

业内人士周二透露，中国财政部与央行今日进行的三个月和六个月两期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率分别为3.40%和3.50%。

--中国货币市场：回购利率持稳，受IPO影响券商等机构融入难度加大

中国银行间市场周二早盘主要回购利率较上日变动有限。虽然总体供给未见明显收缩，但受跨新股IPO期限资金需求高企影响，券商、基金等部分机构融入资金难度加大，资金价格仍有上浮压力。

--中国债市动态：放松预期再起现券收益率及IRS回落，但供给压力抑制跌势

中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)回落；关于央行将采取措施降低长期利率的报导令政策放松预期再起，市场情绪有所回暖；但因供给压力仍在，收益率下行势头仍受抑制。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小升成交寡淡，窄幅整理走势仍将持续

人民币兑美元即期周二早盘小幅上涨，中间价小幅升值。分析人士表示，市场交投清淡，波动幅度不足15个点子；由于当前中国外需不振，且国际美元整体强势表现和2008年亦较为相似，人民币中期内或继续维持窄幅横盘。

--美国债市：中国4月持有美债1.263万亿美元，连续第二个月增持--数据

美国财政部周一公布数据显示，中国4月美国政府公债持有规模连续第二个月增加，成美债最大持有国。

--离岸人民币：台湾汇率期货规划散户和法人分别以CNT和CNH结算--消息

台湾正审核美元兑人民币汇率期货，预计7月20日开始交易。据消息人士提供的草案内容，期货交易所规划散户以CNT(台湾离岸人民币)作为结算价指标，契约规模为每口2万美元；法人则以CNH(香港离岸人民币)作结算，契约规模为每口10万美元。

--离岸人民币：中银台北宝岛债定价推迟，台北与新加坡双挂牌--消息

两位消息人士周二表示，中国银行台北分行宝岛债料推迟至下周定价，且因寿险业对15年期券需求不高，因此将预计发行量自10亿元人民币降至5亿元，并新增5亿元的七年券。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌3.5%创近三周最大单日跌幅，创业板重挫引发中小盘股抛售潮

中国股市沪综指周二收跌3.5%，创近三周最大单日跌幅。分析师指出，昨日大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫，前期热炒的中小盘股抛售压力大增，股指逐波下跌。鉴于周三将迎来新股申购，预计大盘短线维持整理格局。

--《市场热谈》港股繁荣吸引内地大亨跨足兴趣，香港券商成并购焦点

香港证券和金融顾问公司的好日子来了--欣欣向荣的港股吸引了中国大陆企业的并购兴趣，而且随着投资者试图猜测下一个被收购的对象，很多券商的股价都在飙升。

--中港个股：中信证券向主权及投资基金等发行新H股，筹资270亿港元

中国最大券商--中信证公布，拟向包括科威特投资局、云峰金融在内的主权及投资基金发行新H股股份，募资270.6亿港元。

--中国个股：浦发银行将定增收购上海信托估值164亿元，并拟发千亿金融债

中国全国性股份制银行--浦发银行周二公告称，其将通过定向增发的方式收购上海国际信托有限公司97.33%股权，标的资产估值达163.5亿元人民币。另外，今明两年该行还拟发行不超过1,000亿元的金融债。

--中港个股：中国平安称目前股价未全部反映公司价值--报载

中国第二大寿险集团--中国平安总经理任汇川周一在股东会上表示，平安具有互联网+大蓝筹的特性，在传统金融和互联网结合方面做了很多具前瞻性的事情，从内部数据来看势头 发展很快，当前股价未全部反映公司价值。

--中国个股：成商集团获86亿元零售资产注入，茂业国际资产获重估

中国商业企业成商集团周二公布重组预案，拟透过定向增发方式，购买第一大股东茂业商厦旗下五家公司股权，标的资产估值合计为85.6亿元人民币。增发完成后，茂业商厦将实现借壳上市。

--香港个股：海通国际购买母公司发行沪深300指数看涨期权挂钩港元票据

海通国际称，同意购买母公司海通证券发行的沪深300指数看涨期权挂钩港元票据，以对冲客户产品。 (完)