香港个股：华润创业股份暂停买卖，以待公布内幕消息及季度业绩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月16日 - 中国华润集团旗下消费品业务分支--华润创业 周二称，其股份于早上9时起暂停买卖，以待刊发一份载有内幕消息及季度业绩之公告。
停牌前，华创周一收市报23.85港元。
该公司此前公布大型重组计划，透过向母公司出售全部非啤酒业务套现280亿港元，部分用于派发特别股息，但估计变现出售事项将为华创带来除税前未经审核亏损约68亿港元。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”