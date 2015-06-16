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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 09:14 BJT

香港个股：华润创业股份暂停买卖，以待公布内幕消息及季度业绩

路透香港6月16日 - 中国华润集团旗下消费品业务分支--华润创业 周二称，其股份于早上9时起暂停买卖，以待刊发一份载有内幕消息及季度业绩之公告。

停牌前，华创周一收市报23.85港元。

该公司此前公布大型重组计划，透过向母公司出售全部非啤酒业务套现280亿港元，部分用于派发特别股息，但估计变现出售事项将为华创带来除税前未经审核亏损约68亿港元。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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