中国个股：国家集成电路基金将成三安光电二股东，占比9.07%

路透上海6月16日 - 中国大型LED（发光二极管）生产企业--三安光电股份有限公司 周二公告称，公司控股股东三安集团拟转让其持有的2.17亿股股份给国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称大基金），后者将成为公司第二大股东。

公告显示，该转让股份约占公司总股本的9.07%，每股转让价格为22.30元人民币，合计总金额48.39亿元，股份转让完成后，公司实际控制人不变。

此前三安集团及其控股子公司厦门三安电子合计持有公司的48.03%的股份。公司与大基金之前不存在关联关系。

同日，公司还公告和国家开发银行厦门分行、华芯投资及三安集团建立了的战略合作关系，支持公司发展集成电路业务。

根据合作协议，华芯投资将积极推进与三安集团及公司的不超过25亿美元的合作，合资建立III—V族化合物集成电路发展专项基金，用于支持其拓展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务。

国开行则以最优惠利率提供200亿人民币的融资总量。战略合作协议的期限为10年。

三安光电此前因重大事项停牌，停牌前收报30.08元／股，停牌前一个月上涨超过30%。