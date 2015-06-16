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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 09:23 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆关注日央行总裁谈话来摆脱区间交投

0110GMT 
    
    * 美元兑日圆取决于日本央行总裁黑田东彦的谈话来脱离区间交投情
况
    * 黑田东彦于0100GMT在国会就货币政策发言
    * 黑田东彦上次在国会有关日圆的评论，造成美元大跌1.7%
    * 支撑位在123.00-10及122.85，接下来是周三的低位122.46
    * 阻力位在123.80，接下来是124.20
    * 只要迟迟没有升破124.60，仍有可能跌至关键支撑位122.00-10(完
)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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