《汇市简讯》美元兑日圆关注日央行总裁谈话来摆脱区间交投

0110GMT * 美元兑日圆取决于日本央行总裁黑田东彦的谈话来脱离区间交投情 况 * 黑田东彦于0100GMT在国会就货币政策发言 * 黑田东彦上次在国会有关日圆的评论，造成美元大跌1.7% * 支撑位在123.00-10及122.85，接下来是周三的低位122.46 * 阻力位在123.80，接下来是124.20 * 只要迟迟没有升破124.60，仍有可能跌至关键支撑位122.00-10(完 ) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)