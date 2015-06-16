金属期市：伦铜限于三个月低点附近，希腊情势堪忧令其承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。
美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。
政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于9月进行将近十年来首度升息。根据一项路透调查显示，目前经济学家对于这个升息的时机大多具有信心。
智利Collahuasi铜矿场的工会组织Union No.1表示，工人已于周一早上开始罢工24小时，公司方面表示，已采取紧急计划保护劳工安全。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 王颖/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”