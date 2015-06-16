金属期市：伦铜限于三个月低点附近，希腊情势堪忧令其承压

希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。

美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。

政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于9月进行将近十年来首度升息。根据一项路透调查显示，目前经济学家对于这个升息的时机大多具有信心。

智利Collahuasi铜矿场的工会组织Union No.1表示，工人已于周一早上开始罢工24小时，公司方面表示，已采取紧急计划保护劳工安全。(完)

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