《香港报摘》--其他报纸重要消息6月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--翻查资料，华人置业 最近3年先后5次宣布派特别股息，加上一般年度派息，大股东刘銮雄共收取超过180亿港元股息，令大股东向上市公司收购新港中心及The ONE等贵重物业的交易变成“免费”。
**星岛日报**
--阿里巴巴集团 全球合作伙伴计划为用户提供一站式云服务，据此已经与恒基地产 旗下名气通电讯合作开设香港首个数据中心。
**苹果日报**
--普拉达（Prada） 公布逊于预期的季度业绩后，股价急跌4.9%，收报37.8港元，跌破2011年6月上市招股价39.5港元。
**东方日报**
--刚退任港交所 独立非执行董事的许照中称，港交所收购LME的改革路途面对不少问题，其中交易圈（RING）运作模式对定价透明度有影响，变相易遭人操纵，是未来需要解决的问题。
**文汇报**
--西班牙对外银行 研究部亚洲首席经济学家夏乐表示，人民币国际化最大难点在于内地资本账户未有完全开放，汇率体制未有完全浮动，在这种情况下力推人民币“走出去”有风险。
**大公报**
--综合媒体报导，韩国政府宣布向所有外国游客提供MERS相关的免费保险，一旦他们在韩国感染了MERS，将向其提供3,000美元的旅行经费和治疗费等补偿。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”