《香港报摘》--其他报纸重要消息6月16日

**明报**

--翻查资料，华人置业 最近3年先后5次宣布派特别股息，加上一般年度派息，大股东刘銮雄共收取超过180亿港元股息，令大股东向上市公司收购新港中心及The ONE等贵重物业的交易变成“免费”。

**星岛日报**

--阿里巴巴集团 全球合作伙伴计划为用户提供一站式云服务，据此已经与恒基地产 旗下名气通电讯合作开设香港首个数据中心。

**苹果日报**

--普拉达（Prada） 公布逊于预期的季度业绩后，股价急跌4.9%，收报37.8港元，跌破2011年6月上市招股价39.5港元。

**东方日报**

--刚退任港交所 独立非执行董事的许照中称，港交所收购LME的改革路途面对不少问题，其中交易圈（RING）运作模式对定价透明度有影响，变相易遭人操纵，是未来需要解决的问题。

**文汇报**

--西班牙对外银行 研究部亚洲首席经济学家夏乐表示，人民币国际化最大难点在于内地资本账户未有完全开放，汇率体制未有完全浮动，在这种情况下力推人民币“走出去”有风险。

**大公报**

--综合媒体报导，韩国政府宣布向所有外国游客提供MERS相关的免费保险，一旦他们在韩国感染了MERS，将向其提供3,000美元的旅行经费和治疗费等补偿。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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