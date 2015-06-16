港报社评：暴力求独立损港民主自治--星岛日报6月16日

警方破获一个怀疑与政治行动有关的爆炸品工场，显示部分激进政治组织的暴力程度进一步升级。这类组织以争取民主和自治为名，却适得其反，暴力行动只会窒碍民主进程及缩窄本港自治空间，更破坏社会稳定，应该受到各方严厉谴责。 港人以和平理性非暴力的途径争取民主，数十年来一步一步扩大了民主空间，虽然步伐快慢存有争议，但是进展不容抹煞。激进人士却加以全盘否定，认为「温和」之路不通，要加强冲击对抗，当中以部分本土主义人士最为激烈。 这类本土主义组织，大多透过互联网宣扬政治和招募支持者，有的纯粹要扞卫本土利益，有的进一步鼓吹分离主义甚至香港独立，还与台独势力连上关系。当中有「勇武」组织甚至在社交网站专页，指称台湾人定义的非暴力抗争包含投掷汽油弹等。

经过几年的酝酿，本土势力在占领行动前后大为张扬。初时社会觉得只是极少数人的不成气候行为，犯不着对他们大张挞伐。可是，由占领行动武力抗拒清场，到流窜各区搞「鸠呜」和反水客行动，干扰商店正常运作，到当面喝骂旅客和踢毁行李，甚至小规模纵火，暴力破坏行径日趋严重。 占领行动是回归后街头抗争运动的高潮，令人想到上世纪六、七十年代，席卷欧美的反越战及反资本主义社会运动，就算「火红年代」浪潮退却后，大部分学生重返课堂，但是小部分人经过运动洗礼及结识到志同道合者，走向极端，组织虽小，却以恐怖手段追求政治理想，破坏力极大，包括轰动社会的械劫、绑架、暗杀、爆炸，甚至劫机。 占领行动后，本港民运「碎片化」，部分「碎片」同样走向偏激路线，昨日警方破获怀疑与港独组织有关的爆炸品工场，当场及在被捕人士寓所等地，检获爆炸品、长枪、面罩，以及湾仔金钟地图，怀疑他们部署在政改表决之际发难。暴力威胁不再是「网」上谈兵。

激进组织举着争取本土利益、完全自治的旗帜，泛民主派政党为免被指「卖港」和被狙击，没有清晰批判他们的错误路线，有政党甚至考虑加入本土纲领，来吸取国家意识比以前薄弱的新一代选票。这纵容态度，让极端组织得以成长，最终令泛民被视为与他们同一阵营，自吃苦果。 暴力破坏等恐怖手段不但破坏社会稳定，与民为敌，而且会催逼中央为防香港生乱而收紧控制，对香港发展民主和维持高度自治起了反效果。正因激进者的暴力冲击，才导致本来设计「门常开」的政府总部和立法会大楼，要加设围栏，以及在今次政改辩论期间采取多种限制措施。 今次极端分子策动放炸弹阴谋，一直倾向「放纵」的立法会主席曾钰成应认真反省，必须对立法会保安从严，若继续大开中门，一旦出现人命伤亡，他恐怕难以承担责任。

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