港报社评：打掉让步幻想，驳斥“袋一世”歪论--文汇报6月16日

港澳办主任王光亚昨日接受本报专访，就「中央政府对普选行政长官的原则立场在最后一刻会不会有调整」、「如何看待临近表决前香港政改的形势」、「如何看待近期发生的抹黑等事件」、「如何看待激进势力的活动」和「如何看待有的人所说的『袋住先』等于『袋一世』」等香港社会关心的问题，作出权威解答。王光亚不仅明确表示人大「8·31」决定和普选法案在表决前不会作任何修改，而且严正指出「袋住先」等于「袋一世」是一种歪曲和误导性的说法。在政改方案付诸立法会审议表决的最后时刻，王光亚强调中央不会让步，并驳斥「袋一世」歪论，值得香港社会尤其是有权审议表决普选法案的立法会议员高度重视。

「中央政府对普选行政长官的原则立场在最后一刻会不会有调整？」王光亚主任明确指出，人大「8·31」决定和普选法案在表决前不会作任何修改。普选法案符合基本法和人大决定，体现了「一国两制」原则，体现各界共识，符合民主、开放、公平、公正等原则，是最适合香港现阶段实际情况的行政长官普选制度。有人寄望中央为了换取通过政改方案，会在最后一刻作出让步，这显然是不切实际的幻想。

所谓「袋住先」等于「袋一世」的说法，在香港社会造成严重误导。王光亚严正指出，「袋住先」等于「袋一世」的说法，是一种歪曲和误导性的说法。他还澄清说，中央政府有关部门的官员从来没有人这么说过。从法理上说，并不存在一成不变的法律制度，任何法律制度都会随着社会的发展而发展。特首普选落实之后，基本法附件一和人大释法所规定的政改「五步曲」依然存在，仍然可以按照法定程序修改有关选举办法。反对派议员指通过普选方案等于「袋一世」的说法，显然有违常理，是刻意误导市民，企图在社会上激发反对普选方案的情绪。对于反对派的这种图谋，必须予以揭露和驳斥。当然，香港的行政长官普选制度将来是否需要修改，以及何时修改、怎么修改，要看香港社会发展的情况，包括社会共识形成的情况，看现行制度接受实践检验的情况。从程序上讲，如果将来某个时候需要修改，也仍然要走「五步曲」。正如王光亚所说，现在关键是要先迈出第一步，通过普选法案，让普选成为现实。

关于香港社会对政改问题存在分歧，王光亚表示理解，中央希望立法会通过行政长官普选法案，因为这符合香港广大市民一人一票选举行政长官的愿望，符合香港社会的整体利益，符合香港社会长远发展的需要。对于香港近日出现的抹黑事件和激进势力的活动，王光亚指出，抹黑事件是一种软暴力，激进势力的活动则是一种暴力恐吓。这两种行为的最终目的，均意在阻挠立法会依法顺利审议和表决普选法案，给有意投赞成票的立法会议员施加压力，阻止行政长官普选法案在立法会获得通过，阻碍香港的民主进程。中央相信广大香港市民会坚决反对这些祸港乱港行为，并坚定不移支持特区政府依法处置任何形式的暴力活动，维持正常的社会秩序，保护市民的人身和财产安全。这说明中央对特区政府维护法治、对港人支持普选充满信心，相信港人有智慧、有能力解决难题、突破困局。

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