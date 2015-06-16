港报社评：激进组织制造炸弹，政局情势倍添隐忧--明报6月16日

警方宣布侦破一个串谋制造炸弹的组织，拘捕了10名男女；他们制造炸弹的动机与目的，是否与立法会即将表决政改方案有关，尚待警方调查。民间无论基于什么原因理由，私自制造炸弹，事态性质都很严重；据警方披露，被捕男女是一个本土激进组织的成员，使事态蒙上政治色彩，若他们串谋制造炸弹与其政治主张有关，则事态就更严重了。随着社会撕裂，不同取态市民对峙日亟，事态是否发展至社会秩序受冲击、社会安全受挑战，都在这宗制造炸弹案突显出来。对此，相信全港市民都会密切关注。

警方侦破这宗串谋制造炸弹案，未清晰说明是否与政改有关。不过，警方披露事态的情况，有解读为炸弹案与政改关系密切，其政治味道浓烈。警方检获了一些制造炸弹的原材料，又表示在亚视蚝涌旧厂房采取拘捕行动时有两名男子正在引爆测试，因此相信嫌疑人策划炸弹或许已有一段时间，而他们是否制成一些炸弹放在「炸药库」，将会是警方的调查重点。民间自行研制炸弹在本港极其少见，记忆中在六七暴动之后，并未有过基于政治动机而串谋制造炸弹的情事；今次事态性质尚待厘清，警方调查清楚之后，有必要公开充分说明，让市民知道究竟发生了什么事。

据消息透露，涉及此案的本土激进组织，近期在互联网平台曾经发出号召，在立法会表决政改方案时采取冲击行动。若制造炸弹与此有关，则显示相关人等不再以理性和平手段争取民主，企图以武装斗争改变现状。不知道相关人等为何认为本港有搞武装革命的空间和可能，按本港现况和市民珍视的社会稳定，对于制造炸弹、搞武装革命等所作所为都会零容忍，绝对不会接受。若有人为遂一己私慾，以本港整体福祉为赌注，则这些人必然会被市民所唾弃。无论如何，制造炸弹无论基于什么原因，都绝对错误，整体社会都会予以谴责。

回归之后，本港示威游行不绝，被称为「示威之都」。即使如此，示威游行秩序井然，大型群衆集会之后地面不留纸屑垃圾，市民表现出来的文明理性和平，获国际社会普遍称道。不过，近年随着激进思潮兴起，一些人、特别是年轻一代，取态逐渐偏离理性和平，趋向偏激莽撞而缺乏包容，不尊重不同意见的激越取态更形突出。去年占领运动的大规模违法行为，使抗争形式出现了质变，社会充斥戾气，年轻一代争相出位，行事更显乖戾。

占领运动爆发后不久，部分西方传媒曾经以「雨伞革命」形容当时的情况，可是涉及运动的领导者包括学生，即时表示他们的行动并非搞革命，只是争取民主普选而已。可见，当时主导运动的人仍然识得分寸，知道什么可以碰、什么要忌讳。但是在今时今日，有人已经明目张胆搞港独，今次串谋制造炸弹的被捕者，所属激进组织就涉及「独立」诉求。显然的，一些人已经跨越红线，他们个人固然面对极高风险，本港也会因为当局对「反独」的斗争而付出代价。

未来数日，本港将因为政改方案表决而政治氛围绷紧，许多人都在暗忖会有什么事发生。警方此际侦破串谋制造炸弹案，或许清除了对社会秩序的威胁，特别是在立法会外集会的市民，他们的安全可得到较好的保障。不过，类似激进团体和政治极端取态者，社会上还有不少，他们在想些什么、打算做些什么，仍然值得关注和警惕。当然，他们即使政治立场激进，在行动上也必须避免激烈，特别是要放弃武装斗争手段，不要把香港推向万劫不复的境地。

绝大多数市民唾弃暴力，今次制造炸弹若与政改有关，即使是不支持政改方案的市民，相信也绝不会接受。不过，值得注意的是泛民阵营往往把一些激越行为合理化，认为这是现行体制不公义，民间被迫抗争的结果。这个做法，久而久之积非成是，一些人宛如受了鼓励而变本加厉，例如立法会由个别议员的言词粗鄙、喧哗到掷物等，社会上一些抗争者在公开场合有横冲直撞行为，还摆出理直气壮的样子，就更是整体社会逐步沉沦的表征了。

今时今日发展到本土激进组织成员制造炸弹，尚无证据证明是姑息养奸的结果。不过，若各个阵营的主流力量都向激越行为说不，让文明理性和平力量主导整体事态发展，相信社会将出现不一样的氛围和局面。只是，际此政改方案极可能被否决，而泛民在枱面上的政治人物，却好像愈来愈向激进取态倾斜，看不到要检视今次政改失败的应有反思：香港政治出路在哪里？政局将何去何从？毫无头绪。而这般情况，会否使一些团体和人物取态更趋激进，做出更多损害香港的情事，值得关注。

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