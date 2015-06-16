港报社评：炸弹炸不出民主，温和派必须重夺话语权--信报6月16日

政改方案将于明天提交立法会审议表决，就在这个非常政治敏感的时候，警方破获一宗涉嫌串谋制造炸弹案，而且十名被捕人士可能属于本地激进组织，甚至不排除与「港独」有关，予人无限的想像空间。

警方有组织及三合会调查科（O记）前晚首先在西贡蚝涌村亚视旧厂房，拘捕两名以化学材料进行引爆测试的男子，并在现场发现烟雾弹及检获一批化学物品，后来在其中一名被捕男子家中搜获可制造高爆炸性炸药「三过氧化三丙酮」（TATP）的化学原料，在另一名被捕者的手机发现储存有制造烟雾弹的化学程式。涉嫌串谋制造炸弹而被捕的六男四女，年龄介乎二十一至三十四岁。此外，现场发现怀疑印有社民连徽号的单张，社民连立法会议员梁国雄指出，单张是伪冒。

O记总警司区展秋昨日在记者会拒绝透露涉案激进组织的名称，及疑犯之中有多少人自称是激进组织成员，只表示行动仍然继续，不排除再有人被捕。尽管如此，传媒从各种渠道得知，疑犯互相认识，与激进组织「全国独立党」（National Independence Party, NIP）有联系，部分更是核心成员。该组织主要鼓吹「港独」思想，在社交网站招纳成员，进行各种「独立」活动，声称「我们从不夺取光环功绩，从不开名，我们在往后的日子也会一直保持隐形匿名进行各种革命活动」。该组织又说，多次反水货客的行动，都有成员「身在其中」，接下来的目标是「三跑」和「六月政改」，用一切手法拉倒。

假如炸弹案真的涉及激进组织，而该组织又鼓吹「港独」，制造炸弹关乎拉倒政改，那么我们不禁要问，香港的政治生态是否已经走上了暴力化的歧路？参与政治是否非要弄至人命伤亡不可？本来按常理推测，政改方案被二十七名泛民主派议员綑绑式否决的机会高唱入云，不必动用炸弹也会被拉倒，任何激进组织皆毋须多此一举，可是如今平添一个「港独」元素，那么整宗案件复杂得多，也许有人认为，拉倒政改尚嫌不够，必须进一步制造轰动全城的事端来宣示立场。

若然最终证实确有激进组织基于「港独」思想策划炸弹事端，一方面固然必须依法惩治，另一方面在政治生态之上有必要拨乱反正，特别是泛民主派阵营，义之当为的是从此与激进派划清界线，无论这些激进派的民主理想是何等的情操高尚。须知道，再高尚的目标也不应透过暴力行为来达到，不择手段完全违背公义原则。

去年占领运动发生以来，泛民阵营为人诟病的其中一个问题是任由激进派牵着鼻子走，作为运动旗手的学联，亦因为立场激进的本土主义冒起而导致一连串的退联潮，六四烛光晚会则出现学生领袖焚烧《基本法》的场面。激进派行为极端，迫使温和派失去了话语权，陷入边缘化的尴尬窘境，一发言马上被斥之为「投降」甚至「投共」。既然如今出现了牵涉严重刑事罪行的炸弹案，我们呼吁泛民的温和派重夺话语权，强烈谴责所有不负责任的极端行为。

温和不是投降，温和不是投共，温和绝对不是懦弱。在香港变得愈来愈撕裂的情况之下，理性务实的温和派才是和衷共济的希望所在。由来炸弹永远炸不出真正的民主，暴力只会带来更多的暴力，惟有摆事实讲道理，非暴力抗争才是王道。

港澳办主任王光亚早前表示，泛民主派分两类，一类是少数的「死硬派」，另一类是多数的「泛民朋友」。据悉，王光亚刚于接受传媒访问时强调，政改方案不是「袋一世」，日后可以有优化的空间。由此看来，走温和路线的「泛民朋友」才是北京的沟通对象，同情「港独」的「死硬派」只能靠边站。既然炸弹炸不出民主，普选的民主梦系于温和派与北京的良性互动，凡事激进地綑绑对着干不是办法。

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