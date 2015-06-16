《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲央行会议记录出炉后上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元兑美元在澳洲央行会议记录出炉后走势震荡,但最终买方胜出
* 澳洲央行并未像上周总裁史蒂文斯所暗示的提及有更多再次降息的空间
* 澳洲央行强调澳元兑美元需下跌,并称有可能进一步下跌
* 澳元兑美元一度高见0.7781，在0.7800之前挂有卖单(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”