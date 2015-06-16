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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 09:51 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲央行会议记录出炉后上涨

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* 澳元兑美元在澳洲央行会议记录出炉后走势震荡,但最终买方胜出

* 澳洲央行并未像上周总裁史蒂文斯所暗示的提及有更多再次降息的空间

* 澳洲央行强调澳元兑美元需下跌,并称有可能进一步下跌

* 澳元兑美元一度高见0.7781，在0.7800之前挂有卖单(完)

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