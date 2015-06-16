港报社评：炸弹危害民主，对话才是出路--经济日报6月16日

警方前晚破获一制造炸弹案，9名被捕人士疑涉本土激进组织。激进行动绝非本港政治出路，对争民主更无益，各界尤其泛民应齐声谴责。惟港府亦有责纾年轻人怨气，减激进土壤。

警方前晚在西贡破获一宗制造炸弹案，9名被捕人士疑是一个本土激进组织成员，警方将调查案件是否针对明天立法会就政改方案表决。必须清晰指出的是，以激进行径争取政治诉求，根本没有出路。

自从1967年暴动后，本港数十年来已鲜有以爆炸品罪行争取政治诉求的案件，因本港社会的核心价值是，无论抱持任何政治理念，公众都期望以和平、理性、非暴力方式争取，透过对话寻觅出路。故任何为追求政治诉求，不惜破坏社会秩序的激进行为，既无助解决争拗、拉近各方距离，更与本港核心价值背道而驰，愈激进只会令愈多市民反感、愈少市民支持，对团结港人落实民主有害无益。本港社会各界，尤其多年来力争民主的泛民主派，对这些过激行为应予谴责，避免令争取民主与激进行径被划上等号。

事实上，年轻人言行趋向激进非本港独有，而是全球现象，如欧美便不时爆发由年轻人带头的激烈抗争行动。此因在互联网日趋发达下，一些抱激进思想的年轻人更易在网络觅得知音，并走在一起将激进思想化成破坏社会行动。

尤其发达国贫富悬殊正日益加剧，年轻人不但要面对高失业、低工资之苦，更要承受高楼价、高物价重压，不少年轻人更感社会分配严重不公，部分遂倾向认同激进思潮，以打破既得利益者剥削。

惟本港激进思潮抬头，还有本身背景。去年雨伞运动后，政改困局至今仍未见突破，难免令年轻人感过去通过对话，以至街头静坐，都无法带来任何改变；且中港矛盾日积月累，令年轻人担心生活以至发展空间不断受挤压，令激进思潮在本港部分年轻人社群中发酵。然而，姑勿论年轻人有多少不满，若进行破坏社会的行径，都只会损人害己，不会得到社会认同；当然港府亦责无旁贷，有责纾年轻人怨气。如港府曾表示青年政策将是「后占领」施政重点，以拉近和年轻人距离，惟至今仍未见有力的新措施、新点子。

更关键是港府以至中央，无论政改通过与否后，都必须谋求建立「有商有量」的氛围，令诸般矛盾都可透过理性沟通化解，让年轻人相信对话才是出路，将本港激进声音边缘化，助本港社会回归理性。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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