全球经济：北美跨国企业第一季汇率成本增至290亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月15日 - 据汇率风险顾问公司FireApps报告显示，因美元上扬，今年第一季汇率波动给北美企业造成的成本高达289.4亿美元。
欧洲和北美企业外汇成本总计高达317亿美元，其他货币的汇率波动亦损及欧企。
去年第四季北美企业的汇率成本为186.6亿美元，今年伊始汇率的波动令企业颇感头痛。
“不仅仅是美元，其他货币的汇率亦起伏不定。”FireApps执行长Wolfgang Koester说道。“对欧洲企业来说，更多的是受到巴西和俄罗斯货币的影响。美国企业则主要是受欧元和日圆所累。”
美元指数 在今年第一季累计上涨8.96%，为连续第三季上升。欧元兑美元 同期下滑11.3%，为1992年第四季以来最大一季降幅。
日圆兑美元 在第一季跌0.4%，2014年下半年则累计下跌18%。
俄罗斯卢布兑美元 今年第一季重挫47%，兑欧元 挫跌24%。
巴西雷亚尔兑欧元 在第一季跌去6.2%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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