全球经济：北美跨国企业第一季汇率成本增至290亿美元

路透6月15日 - 据汇率风险顾问公司FireApps报告显示，因美元上扬，今年第一季汇率波动给北美企业造成的成本高达289.4亿美元。

欧洲和北美企业外汇成本总计高达317亿美元，其他货币的汇率波动亦损及欧企。

去年第四季北美企业的汇率成本为186.6亿美元，今年伊始汇率的波动令企业颇感头痛。

“不仅仅是美元，其他货币的汇率亦起伏不定。”FireApps执行长Wolfgang Koester说道。“对欧洲企业来说，更多的是受到巴西和俄罗斯货币的影响。美国企业则主要是受欧元和日圆所累。”

美元指数 在今年第一季累计上涨8.96%，为连续第三季上升。欧元兑美元 同期下滑11.3%，为1992年第四季以来最大一季降幅。

日圆兑美元 在第一季跌0.4%，2014年下半年则累计下跌18%。

俄罗斯卢布兑美元 今年第一季重挫47%，兑欧元 挫跌24%。

巴西雷亚尔兑欧元 在第一季跌去6.2%。(完)