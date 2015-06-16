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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 09:58 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲央行会议记录出炉后的升势昙花一现

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* 澳元兑美元在澳洲央行会议记录出炉后的升势昙花一现

* 当澳洲央行未明确提出宽松倾向时，澳元兑美元升至0.7781

* 在0.7800之前的卖方，使得上攻企图受阻，如今来到0.7760下方

* 市场焦点放在澳洲央行对澳元兑美元将下跌的信心喊话

* 支撑位在20日移动均线0.7740，以及昨日的低位0.7704(完)

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