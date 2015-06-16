台湾股市：早盘下跌，外资继续在本地市场出脱股票

路透台北6月16日 - 台湾股市周二早盘走弱，本地区市场因希腊问题 而倍感忧虑，台湾投资者也受到影响。 0131 GMT，台湾加权股价指数 跌0.6%报9,200.71点，周一该 指数收低0.46%。 金融保险类指数 跌0.1%，电子类指数 下滑0.8%。 市场悲观氛围增强，外资周一继续卖超台股，自6月初以来一直处于 卖超状态。 美国联邦储备理事会(美联储)会议在即，市场人气保持谨慎，也让一 些投资者作壁上观。 台湾央行也将在6月25日召开季度政策会议，决定指标利率。 智能手机生产商宏达国际 处境不佳，预计当前季度将录得 大幅亏损。该股在上一交易日因技术性买盘推动收高10%，今日早盘复又 下跌，跌幅约为6%。(完)