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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 10:03 BJT

台湾股市：早盘下跌，外资继续在本地市场出脱股票

路透台北6月16日 - 台湾股市周二早盘走弱，本地区市场因希腊问题
而倍感忧虑，台湾投资者也受到影响。
    
    0131 GMT，台湾加权股价指数 跌0.6%报9,200.71点，周一该
指数收低0.46%。
    
    金融保险类指数 跌0.1%，电子类指数 下滑0.8%。
    
    市场悲观氛围增强，外资周一继续卖超台股，自6月初以来一直处于
卖超状态。
    
    美国联邦储备理事会(美联储)会议在即，市场人气保持谨慎，也让一
些投资者作壁上观。
    
    台湾央行也将在6月25日召开季度政策会议，决定指标利率。
    
    智能手机生产商宏达国际 处境不佳，预计当前季度将录得
大幅亏损。该股在上一交易日因技术性买盘推动收高10%，今日早盘复又
下跌，跌幅约为6%。(完)

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