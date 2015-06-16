台湾股市：早盘下跌，外资继续在本地市场出脱股票

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月16日 - 台湾股市周二早盘走弱，本地区市场因希腊问题 而倍感忧虑，台湾投资者也受到影响。 0131 GMT，台湾加权股价指数 跌0.6%报9,200.71点，周一该 指数收低0.46%。 金融保险类指数 跌0.1%，电子类指数 下滑0.8%。 市场悲观氛围增强，外资周一继续卖超台股，自6月初以来一直处于 卖超状态。 美国联邦储备理事会(美联储)会议在即，市场人气保持谨慎，也让一 些投资者作壁上观。 台湾央行也将在6月25日召开季度政策会议，决定指标利率。 智能手机生产商宏达国际 处境不佳，预计当前季度将录得 大幅亏损。该股在上一交易日因技术性买盘推动收高10%，今日早盘复又 下跌，跌幅约为6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”