日本股市：早盘中因希腊疑虑及美联储动向而下跌，关注丰田股东大会

日股日经指数 跌0.7%至20,248.45点。东证股价指数 下滑0.5%至1,642.93点，在本月初触及八年高点后渐失动能。

“日本的经济复苏正在重拾动能，因此市场此前上涨，只不过海外股市的修正走势影响了此间市场。”Rakuten Securities首席策略师Masayuki Kubota说道。

全球股价亦承压，受希腊问题和美联储政策前景忧虑所影响。

投资抛售近期上涨个股以锁定获利，金融股中三井住友金融集团 下滑2.2%，瑞穗金融 跌1.6%，野村控股 挫跌1.4%。