日本股市：早盘中因希腊疑虑及美联储动向而下跌，关注丰田股东大会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日股日经指数 跌0.7%至20,248.45点。东证股价指数 下滑0.5%至1,642.93点，在本月初触及八年高点后渐失动能。
“日本的经济复苏正在重拾动能，因此市场此前上涨，只不过海外股市的修正走势影响了此间市场。”Rakuten Securities首席策略师Masayuki Kubota说道。
全球股价亦承压，受希腊问题和美联储政策前景忧虑所影响。
投资抛售近期上涨个股以锁定获利，金融股中三井住友金融集团 下滑2.2%，瑞穗金融 跌1.6%，野村控股 挫跌1.4%。
丰田汽车 早盘中下滑0.8%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”