汽车产业：本田召回139万辆轿车，因前乘客座高田气囊有隐患

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透底特律6月16日 - 本田汽车 周一表示，将召回139万辆雅阁(Accord)与思域(Civic)轿车，因前乘客座由高田 所制造的安全气囊可能存在瑕疵。
本田表示，这将使得本田因高田前乘客座气囊瑕疵问题召回的车辆总数达到约230万辆。
周一宣布召回的车款包括美国销售的2001-2005年的思域轿车，以及2003-2007年的雅阁轿车。
本田一名发言人表示，最新召回的思域与雅阁轿车之前曾因为前驾驶座气囊问题而召回。
周一的召回宣布，并未使得本田汽车的召回总数由630万辆左右上升。
截至上周为止，本田已为所有的召回车辆更换了199万个气体发生器。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”