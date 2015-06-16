汽车产业：本田召回139万辆轿车，因前乘客座高田气囊有隐患

路透底特律6月16日 - 本田汽车 周一表示，将召回139万辆雅阁(Accord)与思域(Civic)轿车，因前乘客座由高田 所制造的安全气囊可能存在瑕疵。

本田表示，这将使得本田因高田前乘客座气囊瑕疵问题召回的车辆总数达到约230万辆。

周一宣布召回的车款包括美国销售的2001-2005年的思域轿车，以及2003-2007年的雅阁轿车。

本田一名发言人表示，最新召回的思域与雅阁轿车之前曾因为前驾驶座气囊问题而召回。

周一的召回宣布，并未使得本田汽车的召回总数由630万辆左右上升。