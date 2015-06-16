中国个股：成商集团获86亿元零售资产注入，茂业国际资产获重估

路透上海6月16日 - 中国商业企业成商集团 周二公布重组预案，拟透过定向增发方式，购买第一大股东茂业商厦旗下五家公司股权，标的资产估值合计为85.6亿元人民币。增发完成后，茂业商厦将实现借壳上市。

茂业商厦系香港上市的茂业国际 的间接控股子公司，此次注入仅是茂业商厦在华南的百货零售业资产。而茂业国际最新市值约89亿港元（折71亿元人民币左右），因此此次借壳亦意味着茂业国际的资产在A股市场价值重估。

公告显示，交易的具体方案为上市公司向茂业商厦发行股份购买和平茂业100%股权、深南茂业100%股权、东方时代茂业100%股权、珠海茂业100%股权和华强北茂业77%股权，向德茂投资发行股份购买华强北茂业16.43%股权，向合正茂投资发行股份购买华强北茂业6.57%股权，其中向茂业商厦发行约10.91亿股，占发行总量约11.61亿股的绝大部分。

由于上市公司2014年经审计的资产总额为14.39亿，因此拟收购的资产超过了其资产总额的100%，构成了借壳上市。

不过，早在2005年9月8日，茂业商厦就已经通过交易成为上市公司的控股股东，只是当次控股后，上市公司并未向茂业商厦再购买资产，因此此次再购买，不会影响公司的实际控制人地位，交易前后上市公司控股人均为自然人黄茂如。

成商集团此次定增的发行价为7.37元，交易完成后，茂业商厦及其一直行动人合计持有成商集团的比例进一步从68.06%升至89.48%。本次注入的资产主要为百货和超市，与上市公司相同，因此此次资产注入不会引起上市公司的主营业务发生变化，主要是将原成商集团在四川等地的百货业态，扩大到了华南等区域。

本次交易完成后，茂业国际华南区的零售业务除友谊分公司外，就全部整合进了A股上市公司，茂业国际A股化再进一步，茂业商厦零售业务的集中度也进一步提高。

成商集团此前因公告重大事项自4月中旬起停牌，停牌前股价为8.68元，公司自周一起，还将继续停牌不超过1个月。（完）

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