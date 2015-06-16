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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 10:12 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆因黑田东彦谈话小升，但之后回落

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    * 美元兑日圆因日本央行总裁黑田东彦的谈话而小升至123.81日圆，
其谈话并无意削弱日圆
    * 之后美元/日圆回落
    * 黑田东彦称上周对日圆实质有效汇率的评论不是对名义汇率水平的
评估，也并非预测日圆前景 
    * 美元兑日圆回到约123.50，稍早低位为123.32，资金流动平淡。(
完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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