《汇市简讯》美元兑日圆因黑田东彦谈话小升，但之后回落

0200GMT * 美元兑日圆因日本央行总裁黑田东彦的谈话而小升至123.81日圆， 其谈话并无意削弱日圆 * 之后美元/日圆回落 * 黑田东彦称上周对日圆实质有效汇率的评论不是对名义汇率水平的 评估，也并非预测日圆前景 * 美元兑日圆回到约123.50，稍早低位为123.32，资金流动平淡。( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)