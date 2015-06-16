台湾汇市：台币盘初先强后缩减升势，因股市弱且日圆随其央行发言后走疲

路透台北6月16日 - 台币兑美元 周二盘初先强后弱缩减升势。汇银人士指出，台币盘初在国际美元偏弱下趋升，不过随后日圆在日本央行总裁发言后走疲，台币也跟着缩减升幅，实质交易水位回到上日附近。

他们表示，欧元兑美元趋强，这令台币盘初跟随其涨势。只不过，随着台股 盘中跌势扩大，且日本央行总裁的发言过后日圆、韩元纷纷走弱。盘初实质交易不多，在希腊危机未解和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，显得观望。

〞进口商有买一点，出口只想在30.950以上才卖(美元)，〞一位小型商银交易员说。

他们表示，盘初的实质交易并不特别活络，但日圆走弱后交投稍热，预期今日的区间可能在30.890-30.960。

日本央行总裁黑田东彦稍早在国会表示，资本支出逐步呈趋势性增加；且上周对日圆实质有效汇率的评论不是对名义汇率水平的评估，也并非预测日圆前景。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.09亿美元，上日约在2.16亿美元；韩元兑美元 盘初则报价在1,117.4左右，上日收在1,117.3。

本地时间10:32，台股 则是跌势扩大至下跌0.69%，跌幅大于MSCI明晟亚太除日本指数 下跌0.43%。台币早盘实质交易区间落在30.905-30.937；上日交易区间在30.930-31.000。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度较上日稍加深；一个月美元/台币远汇 暂报30.860/30.880，上日收在30.859。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.890-31.960

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