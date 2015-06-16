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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--6月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月16日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          5月   逆差2,260   逆差534
             出口(较上年同期)                                    +3.5%     +8.0%
             进口(较上年同期)                                    -7.5%     -4.2%
    
    6月17日(三)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  4月         --   顺差4.87
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差40.60
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           6月       0-9-0     0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      5月    减少12.3  减少12.6
             按ILO标准计算的失业率         截至4月的三个月        5.5%      5.5%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.1%     +1.9%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.5%     +2.2%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         6月         --      负0.1
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月)    5月终值       +0.2%     +0.2%
                                    (较上年同期)                 +0.3%     +0.3%
               扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                  +0.1%     +0.2%
                                   (较上年同期)                  +0.9%     +0.7%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      400.5
             再融资指数                                            --    1,455.2
    1230 美国联邦基金利率目标                           --         --        --
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  4月       +0.3%     +0.8%
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季       +0.6%     +0.8%
                                (较上年同期)                     +3.0%     +3.5%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                6月         --       正13
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --  卖超3,852
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超2,553
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    6月16日(二)
    0130 澳洲新车销售                                  5月       -1.3%       -- 
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月终值       +0.1%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.7%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%     +0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.7%     +0.7%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               5月       +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.1%     +0.1%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.2%     +0.3%
                          (较上年同期)                           +1.0%     +1.1%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                           +0.2%     +0.3%
                          (较上年同期)                           +1.1%     +1.1%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       5月       -0.9%     +0.4%
                                    (较上年同期)                -12.0%    -11.4%
                                产出物价(较前月)                 +0.1%     +0.1%
                                    (较上年同期)                 -1.6%     -1.6%
                                核心产出物价(较前月)              持平      持平
                                        (较上年同期)             +0.1%     +0.1%
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       6月      正31.5    正37.1
                现况指数                                        正62.9    正63.0
    0900 欧元区就业人口(较前季)                     第一季       +0.1%       -- 
                   (较上年同期)                                  +0.8%       -- 
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        5月       127.5       110
             房屋开工率(万户)                                    103.6       110
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                   第一季     盈余6.6  盈余2.35
                                     截至3月31日年度经常帐      赤字86  赤字91.0(完)

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