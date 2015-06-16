主要国家经济指标预测--6月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差2,260 逆差534 出口(较上年同期) +3.5% +8.0% 进口(较上年同期) -7.5% -4.2% 6月17日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差4.87 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差40.60 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 减少12.3 减少12.6 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 5.5% 5.5% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +1.9% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负0.1 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月) 5月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.7% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 400.5 再融资指数 -- 1,455.2 1230 美国联邦基金利率目标 -- -- -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.3% +0.8% 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +3.0% +3.5% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正13 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,852 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,553 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月16日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -1.3% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.1% +1.1% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -0.9% +0.4% (较上年同期) -12.0% -11.4% 产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -1.6% -1.6% 核心产出物价(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 6月 正31.5 正37.1 现况指数 正62.9 正63.0 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 +0.1% -- (较上年同期) +0.8% -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 5月 127.5 110 房屋开工率(万户) 103.6 110 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 盈余6.6 盈余2.35 截至3月31日年度经常帐 赤字86 赤字91.0(完)