台湾债市：公债殖利率走低，受美债偏多及台股下跌激励

路透台北6月16日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周二震荡下滑。交易员指出，美债殖利率走低及台股走跌，吸引避险资金移入债市短暂停泊，不过多空在1.52%附近拉锯，成交量因而扩大。

他们表示，因希腊可能债务违约，美债殖利率下滑，而近来与国际市场脱钩的台债，由于内部有股市下跌，外部又有国际股市表现不佳等因素激励，早盘殖利率呈震荡下滑走势，但各大型公股银行也趁机获利了结，致10年券殖利率在1.52%附近震荡。

〞现在市场气氛虽然是偏多，但价格太高了、太贵了，殖利率如果继续往下走，我们反而是站在卖方。〞一大型公股银行主管说。

证券商交易员表示，受台股下跌激励，今天五年券及10年券殖利率双双走跌，尤其是五年券104/9 殖利率跌破1%关卡，显示资金开始从股市移入债市，市场气氛亦呈偏强态势。

上述大型公股银行主管则认为，今天观察重点是，10年券能否有效跌破1.52%，及五年券是否有效破1%。

希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率暂看0.995%-1.005%；10年券104/5R 殖利率1.510%-1.535%。

本地时间10:32，台湾股市 下跌0.74%至9,191.42点。

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