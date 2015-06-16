重发-中国股市：沪综指早盘大跌逾2%，创业板重挫引发中小盘股抛售潮

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(重发以补上标题漏字)
路透上海6月16日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，昨日股市大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫，引发前期热炒的中小盘股抛售压力大增，股指下跌加速。
开盘一小时，沪综指 报4,939.064点，跌2.45%，盘中一度低见4,916.747点，跌幅达2.89%；创业板指数 重挫5.24%，跌幅最高一度达5.97%。
“没有什么好消息，你抛我也抛，这是市场情绪所主导，创业板更是出现踩踏事件。”东北证券分析师沈正阳指出。
周一沪综指收跌2%，创半月来最大单日跌幅，主要因为证监会严禁券商场外配资影响市场人气，即将于周三开始的新股申购因包括大市值股票发行而对资金面构成扰动，场内避险情绪有所升温。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”