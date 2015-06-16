重发-中国股市：沪综指早盘大跌逾2%，创业板重挫引发中小盘股抛售潮

(重发以补上标题漏字)

路透上海6月16日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，昨日股市大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫，引发前期热炒的中小盘股抛售压力大增，股指下跌加速。

开盘一小时，沪综指 报4,939.064点，跌2.45%，盘中一度低见4,916.747点，跌幅达2.89%；创业板指数 重挫5.24%，跌幅最高一度达5.97%。

“没有什么好消息，你抛我也抛，这是市场情绪所主导，创业板更是出现踩踏事件。”东北证券分析师沈正阳指出。