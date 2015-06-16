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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 10:42 BJT

重发-中国股市：沪综指早盘大跌逾2%，创业板重挫引发中小盘股抛售潮

(重发以补上标题漏字)

路透上海6月16日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，昨日股市大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫，引发前期热炒的中小盘股抛售压力大增，股指下跌加速。

开盘一小时，沪综指 报4,939.064点，跌2.45%，盘中一度低见4,916.747点，跌幅达2.89%；创业板指数 重挫5.24%，跌幅最高一度达5.97%。

“没有什么好消息，你抛我也抛，这是市场情绪所主导，创业板更是出现踩踏事件。”东北证券分析师沈正阳指出。

周一沪综指收跌2%，创半月来最大单日跌幅，主要因为证监会严禁券商场外配资影响市场人气，即将于周三开始的新股申购因包括大市值股票发行而对资金面构成扰动，场内避险情绪有所升温。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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