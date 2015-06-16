中国政策：多举措推进大众创业，上交所拟建战略新兴产业板--国务院

路透北京6月16日 - 为了推进大众创业激发经济活力，中国国务院周二发布文件，从优化财税政策扶持、实现便捷融资等多方面推进大众创业和万众创新，包括完善创业投资企业享受70%应纳税所得额税收抵免政策，推动在上海证券交易所建立战略新兴产业板。

中国政府网刊登“大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见”称，落实扶持小微企业税收优惠政策，将修订完善高新技术企业认定办法，完善创业投资企业享受70%应纳税所得额税收抵免政策。

意见称，支持符合条件的创业企业上市或发行票据融资，并鼓励通过债券市场筹集资金；积极研究尚未盈利的互联网和高新技术企业到创业板发行上市制度，推动在上海证券交易所建立战略新兴产业板。

此外，统筹安排各类支持小微企业和创业创新的资金，支持有条件的地方政府设立创业基金；并支持保险资金参与创业创新，发展相互保险等新业务。

国务院并表示，要结合实际放宽新注册企业场所登记条件限制，推动“一址多照”、集群注册等住所登记改革，并开展企业简易注销试点，建立便捷的市场退出机制。

同时，支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展，开展公开、小额股权众筹融资试点。

国务院还引导和鼓励中央企业和其他国有企业参与新兴产业创业投资基金、设立国有资本创业投资基金等；并会研究完善国有创业投资机构国有股转持豁免政策。

中国5月工业增速小幅回升，但仍处在低位，1-5月投资增速则进一步下降，意味着经济下行压力仍大。

中国央行上周宣布将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底亦全面下调。 （完）

欲览国务院文件，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)