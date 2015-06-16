《汇市简讯》澳元兑日圆关注61.8%回档位约96.00日圆

* 澳元兑日圆96.98/94.44跌势的61.8%回档位在约96.00

* 澳元兑日圆昨天测试该水准，今早亚洲盘再次测试

* 若升破96.05，则上看6月3日的趋势高位96.98，及2015年高位97.27