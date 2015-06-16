离岸人民币：加拿大卑诗省尝到点心债成功滋味，考虑发行熊猫债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透温哥华6月15日 - 加拿大卑诗省(英属哥伦比亚省，British Columbia)目前在考虑发行“熊猫债券”的可能性，以争取吸引更多亚洲投资。该省是首个发行人民币计价“点心”债的外国政府。
“有这种可能性。具体时间未定，但我们正在研究，”该省财政部长Mike de Jong周一这样回应记者的提问。
点心债是在中国以外发行的人民币计价债券，而熊猫债则是非中方发行人在中国大陆发行的人民币计价债券。
卑诗省2013年末首次发行一年期点心债，筹得25亿元人民币(约合4.027亿美元)，其中亚洲投资者为主要买家。
De Jong未透露卑诗省考虑发行熊猫债的规模，但他指出，该省过去都是采取指标发行规模，不过目前敲定具体规模还为时尚早。
De Jong还表示，成为第一个发行点心债的外国政府，“大大”提升了卑诗省在国际舞台上的知名度，发行更多人民币计价资产有望带来正面影响。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”