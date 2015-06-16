离岸人民币：加拿大卑诗省尝到点心债成功滋味，考虑发行熊猫债

路透温哥华6月15日 - 加拿大卑诗省(英属哥伦比亚省，British Columbia)目前在考虑发行“熊猫债券”的可能性，以争取吸引更多亚洲投资。该省是首个发行人民币计价“点心”债的外国政府。

“有这种可能性。具体时间未定，但我们正在研究，”该省财政部长Mike de Jong周一这样回应记者的提问。

点心债是在中国以外发行的人民币计价债券，而熊猫债则是非中方发行人在中国大陆发行的人民币计价债券。

卑诗省2013年末首次发行一年期点心债，筹得25亿元人民币(约合4.027亿美元)，其中亚洲投资者为主要买家。

De Jong未透露卑诗省考虑发行熊猫债的规模，但他指出，该省过去都是采取指标发行规模，不过目前敲定具体规模还为时尚早。

De Jong还表示，成为第一个发行点心债的外国政府，“大大”提升了卑诗省在国际舞台上的知名度，发行更多人民币计价资产有望带来正面影响。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)