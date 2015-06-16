澳新汇市：澳洲央行会议记录支撑澳元守住阵地，新西兰元偏弱

投资者对澳洲央行重申希望澳元进一步下跌置之不理。会议记录中，澳洲央行称澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。

澳元兑美元 报0.7760，稍早前一度涨至0.7781。

新西兰元兑美元 则跌破0.7000，自降息拖累其跌至五年低点0.6943以来一直未能翻身。分析师预计，新西兰元接下来还将可能进一步下滑。

新西兰元短线波动区间为0.6940/50-0.7020/30。

新西兰将于周四公布第一季国内生产总值(GDP)数据，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议及希腊债务危机也加剧了投资者的谨慎情绪。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价