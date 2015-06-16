澳新汇市：澳洲央行会议记录支撑澳元守住阵地，新西兰元偏弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
投资者对澳洲央行重申希望澳元进一步下跌置之不理。会议记录中，澳洲央行称澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。
澳元兑美元 报0.7760，稍早前一度涨至0.7781。
新西兰元兑美元 则跌破0.7000，自降息拖累其跌至五年低点0.6943以来一直未能翻身。分析师预计，新西兰元接下来还将可能进一步下滑。
新西兰元短线波动区间为0.6940/50-0.7020/30。
新西兰将于周四公布第一季国内生产总值(GDP)数据，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议及希腊债务危机也加剧了投资者的谨慎情绪。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红；审校 龚芳/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”