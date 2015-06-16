中国汇市：人民币早盘小升成交寡淡，窄幅整理走势仍将持续

路透上海6月16日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅上涨，中间价小幅升值。分析人士表示，市场交投清淡，波动幅度不足15个点子；由于当前中国外需不振，且国际美元 整体强势表现和2008年亦较为相似，人民币中期内或继续维持窄幅横盘。

他们并称，中间价继续持稳表明央行对人民币窄幅整理“并不排斥”，但随着资本项目开放进程加速，这种横盘走势维持的难度越来越大。

“市场一直都比较平稳，感觉大行有在引导，差不多到一个point（重要点位）的时候，就会往回收，人民币（汇价）不上不下的，掉期点也是这样，还是没什么方向。”一中资行交易员表示。

亦有交易员直接指出，如此窄幅行情，实无交投兴趣，改做其他币种或者其他产品。

北京时间11:24，人民币兑美元即期报6.2081元，上日收报6.209元。今日人民币兑美元中间价 为6.1155元，上日中间价为6.1169元。而人民币兑美元即期交易量 仅为33亿美元。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，随着资本账户的开放，未来央行管控汇率的难度会越来越大，“横盘的持续时间，要看资本账开放进度与央行管控汇率之间的博弈。”

全球汇市方面，美元周二亚洲盘初持稳，交易商采取谨慎立场，在希腊危机迫近之际，等待美联储为期两天政策会议的结果。上月的就业报告亮丽以及薪资通胀上升，令美联储可能最早九月开始升息的猜测升温。投资者希望从美联储主席叶伦周三的会后记者会中寻找政策线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2540/6.257，上日尾盘为6.2528。

北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2094/6.2114元，上一交易日尾盘报6.2119元。