台湾个股：华南金控旗下银行计划增持美债，赚取利差无畏美债偏空

路透台北6月16日 - 台湾官股金控--华南金控 旗下的华南银行周二表示，董事会已通过授权经理部门，在未来10个月至1年内每月以约1亿美元的额度陆续购入美国公债，总投资额度将达10亿美元。

在本地资产总额排名第八大的华南银行总经理杨豊彦对路透称，内部设定美国10年公债殖利率 若跌至1.8%以下，因价格太高即不能再买进。也就是说，以目前殖利率在2.3%-2.4%即分批买入，且若殖利率快速弹升，亦将加速且扩大买入的金额。

〞我们买美国公债主要目的是赚利差，以华银目前的美元存款利率，和美国五年及10年期公债殖利率水准来计算，买美债还是有利可图。〞杨豊彦说。

惟随FED升息将进入倒数，债市可能步入空头市场；对此，他说，华银在增持公债的同时亦将进行避险；〞只要做好避险就不用太担心，更何况，美国公债没有信用风险的问题。〞

市场预估，美国联邦储备理事会(FED)最快今年9月展开升息，美国10年期公债殖利率亦自今年1月底1.68%，一路震荡往上弹升至2.4%附近，过去4个半月殖利率共弹升72个基点。

杨豊彦强调，购买美国公债是资产配置的一部分，这次董事会通过购买10亿美元的美债额度不是很大数字。