香港个股：海通国际购买母公司发行沪深300指数看涨期权挂钩港元票据

路透香港6月16日 - 海通国际 称，同意购买母公司海通证券 发行的沪深300指数 看涨期权挂钩港元票据，以对冲客户产品。

票据的发行人为海通证券间接子公司Haitong International Strategic，本金额741,804,000港元，期限一年，与沪深300指数挂钩，于到期日赎回。买方为海通国际旗下海通国际金融。

海通国际表示，本金额以海通国际金融将发行予其自身的独立最终客户且与指数挂钩的传递结构性票据本金额为基础。现金结算款项则以是项票据的资金成本为基础，大致符合公司一般自身债务的资金成本。

“此项安排将有效对冲相关的业务风险，同时又能够为其客户提供度身订造产品。”海通国际发言人对路透称。

虽然外资机构可以透过沪港通直接投资中国A股市场，然碍于授权问题，有部分基金或机构始终无法参与，因此香港券商提供的结构性产品为其中一个解决方案。

海通国际称，该批票据于到期日的现金结算款项将视乎敲出事件（knock-out event）有否发生而厘定，倘没有，则根据估值日期的指数收市水平（最终水平）厘定。

倘于票据估值日期或之前任何时间，指数现货水平超出触发水平，则会发生敲出事件。触发水平将介乎指数于发行日期的收市水平（最初水平）的114.5-115.5%之间。

倘(a)发生敲出事件；或(b)并无发生敲出事件，而最终水平等于或低于最初水平，则现金结算款项将相等于(i)100%加订约双方在不迟于发行日期厘定的不多于3%但不少于2%的百分比率（协定比率）乘以(ii)本金额的积。

倘并无发生敲出事件，而最终水平高于最初水平，现金结算款项将相等于(i)100%加协定比率加指数升幅的50%乘以(ii)本金额之积。

海通国际的股票衍生产品部门成立一年多，主要业务为RQFII（人民币合格境外机构投资者）造市和为机构客户提供多元化投资方案。（完）

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