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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 15:04 BJT

台湾债市：10年公债殖利率创两个月低位，股市疲弱避险需求增

* 台股走跌，资金移入债市避险
    * 10年增额券殖利率连跌四日，创两个月新低
    * 大型金融机构当冲积极，区间盘整格局不变

    路透台北6月15日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周二第四日收低，并创10
年券两个月低位；交易员表示，美债殖利率下滑，以及台股下跌，吸引避险资金移入短暂停泊，不过多头追价
审慎，殖利率收盘脱离日低。
    
    交易员指出，早盘在大型公股银行进场敲进带动之下，10年券殖利率跌破1.52%，加上大型金融机构当冲
交易趋积极，不仅交易量扩增，殖利率亦在1.52%上下狭幅震荡后收小跌，预料短线仍将呈区间盘整。
        
    〞今天交易量有放大一点，我就是在1.52%以上接，但殖利率跳到1.51%就丢出去了，就在这个区间里冲进
冲出。〞一大型金融机构交易员说。
    
    而在五年券 殖利率方面，今天亦一度跌破1%，最低至0.9988%，惟随后震荡收在1%。
    
    票券公司交易员说，因目前台湾仍处于低通膨的环境之下，月底央行几乎不会升息，使台债依然呈偏多格
局。
    
    另一大型公股商银主管亦认为，以目前经济基本面、资金面等来看，因利率不会有大幅变动，对于持券较
有利；因此，10年券殖利率只要在1.52%以上就介入。
    
    她说，即使9月美国FED鸣枪起跑，开启升息步代，债市有可能因利空出尽而翻多，毕竟美国要升息已是预
料中的事；再者，FED将采取缓步升息的方式，而台债则因台湾没有升息条件呈偏多态势。
    
    104/5R发行前交易殖利率殖利率收报1.5220%，创指标10年公债殖利率 两个月低位，前低为4
月15日的1.5180%。
    
    交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.02%；10年增额券104/5RA04105R=TWO
发行前交易殖利率暂看1.50%-1.54%。  
    
    台湾股市 收盘跌0.5%，至9,212.78点。
        
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9                   -0.20       1.0000   0.9972-1.0000      20.50
                                                                      
  10      104/5R                  -0.30       1.5220   1.5161-1.5240     112.00
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：    
    
    6月16日(二)：美国5月建筑许可年率和房屋开工率、20国集团(G20)峰会筹备会议、美国联邦储备理事会(
FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期两天的利率会议。
        
    6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公布利率决议，总裁
叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。

    6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5
月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、
欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。

    6月19日(五)：德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和
克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。
            
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10      104/5R                       1.5220
          5       104/9                       1.0000
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 董永年/黄凯)

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