路透调查：新西兰第一季经济成长料将放缓，支持进一步降息的可能性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透惠灵顿6月16日 - 新西兰经济成长今年看来以缓慢的速度展开，因商品价格走弱，加上一些地区乾旱使得国内强劲活动有所减弱，但央行仍有再次降息的空间。
路透调查的预估中值显示，新西兰经济在截至3月31日的三个月料将成长0.6%。
新西兰央行上周在季度货币政策声明稿中亦预测第一季经济成长0.6%，当时其意外降息，并称必要时会准备进一步降息。
ASB首席分析师Nick Tuffley表示，“第一季经济成长的重大拖累是奶制品产量下滑，因新西兰部分地区乾旱及牛奶价格下滑。”
他并称，其他疲弱之处将包括趸售贸易和通讯领域，但这些将被强劲的零售销售、观光收入及房市服务业的活动所抵销。
第一季经济较上年同期则料增长3.1%，从第四季的七年高位3.5%回落。
新西兰央行已预测未来两年的年度经济成长率为3.0%，但称未来政策将取决于经济指标。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在研究报告中表示，“我们相信经济降温的速度要比普遍认为的来得迅速，也因为这样，我们认为新西兰央行在上周采取行动后，在7月还会再次降息。”
“短期前景变弱，而且第二季GDP很有可能会再次低于趋势水平。”
路透调查显示，分析师对7月23日是否再次降息或等到9月会议才降息的看法分歧，之后直到2016年底利率料维持在3%。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”