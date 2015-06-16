路透调查：新西兰第一季经济成长料将放缓，支持进一步降息的可能性

路透惠灵顿6月16日 - 新西兰经济成长今年看来以缓慢的速度展开，因商品价格走弱，加上一些地区乾旱使得国内强劲活动有所减弱，但央行仍有再次降息的空间。

路透调查的预估中值显示，新西兰经济在截至3月31日的三个月料将成长0.6%。

新西兰央行上周在季度货币政策声明稿中亦预测第一季经济成长0.6%，当时其意外降息，并称必要时会准备进一步降息。

ASB首席分析师Nick Tuffley表示，“第一季经济成长的重大拖累是奶制品产量下滑，因新西兰部分地区乾旱及牛奶价格下滑。”

他并称，其他疲弱之处将包括趸售贸易和通讯领域，但这些将被强劲的零售销售、观光收入及房市服务业的活动所抵销。

第一季经济较上年同期则料增长3.1%，从第四季的七年高位3.5%回落。

新西兰央行已预测未来两年的年度经济成长率为3.0%，但称未来政策将取决于经济指标。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在研究报告中表示，“我们相信经济降温的速度要比普遍认为的来得迅速，也因为这样，我们认为新西兰央行在上周采取行动后，在7月还会再次降息。”

“短期前景变弱，而且第二季GDP很有可能会再次低于趋势水平。”