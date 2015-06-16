《全球汇市》日圆脱离盘中低点，美元持坚等候美联储会议

欧元区财长周四会议目前对能否打破僵局，扮演了更重要的角色，希腊本月底需偿还IMF 16亿欧元款项。

根据周二公布的采访摘要，希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。

一政府官员周一对路透表示，希腊政府否认德国报章有关若本周未能达成协议，希腊计划本周末实施资本管控的报导。

澳元兑美元 下跌约0.1%至0.7758美元；尽管澳洲央行在6月会议记录重申希望澳元走弱，澳元仍大致抗跌。

会议记录显示，澳洲央行称澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1280 1.1283 -0.03 -6.75 1.2097

美元/日圆 123.55 123.41 +0.11 +3.23 119.68

欧元/日圆 139.36 139.24 +0.09 -3.74 144.78

美元/瑞郎 0.9294 0.9293 +0.01 -6.51 0.9941

英镑/美元 1.5609 1.5599 +0.06 +0.23 1.5573

美元/加元 1.2309 1.2324 -0.12 +5.95 1.1618

澳元/美元 0.7764 0.7761 +0.04 -4.95 0.8168

新西兰元/美元 0.6993 0.6992 +0.01 -10.31 0.7797

澳元/日圆 95.920 95.780 +0.15 -1.87 97.750

新西兰元/日圆 86.400 86.290 +0.13 -7.41 93.310

英镑/日圆 192.85 192.51 +0.18 +3.47 186.38

澳元/新西兰元 1.1096 1.1076 +0.18 +5.99 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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