《全球汇市》日圆脱离盘中低点，美元持坚等候美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元区财长周四会议目前对能否打破僵局，扮演了更重要的角色，希腊本月底需偿还IMF 16亿欧元款项。
根据周二公布的采访摘要，希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。
一政府官员周一对路透表示，希腊政府否认德国报章有关若本周未能达成协议，希腊计划本周末实施资本管控的报导。
澳元兑美元 下跌约0.1%至0.7758美元；尽管澳洲央行在6月会议记录重申希望澳元走弱，澳元仍大致抗跌。
会议记录显示，澳洲央行称澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1280 1.1283 -0.03 -6.75 1.2097
美元/日圆 123.55 123.41 +0.11 +3.23 119.68
欧元/日圆 139.36 139.24 +0.09 -3.74 144.78
美元/瑞郎 0.9294 0.9293 +0.01 -6.51 0.9941
英镑/美元 1.5609 1.5599 +0.06 +0.23 1.5573
美元/加元 1.2309 1.2324 -0.12 +5.95 1.1618
澳元/美元 0.7764 0.7761 +0.04 -4.95 0.8168
新西兰元/美元 0.6993 0.6992 +0.01 -10.31 0.7797
澳元/日圆 95.920 95.780 +0.15 -1.87 97.750
新西兰元/日圆 86.400 86.290 +0.13 -7.41 93.310
英镑/日圆 192.85 192.51 +0.18 +3.47 186.38
澳元/新西兰元 1.1096 1.1076 +0.18 +5.99 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”