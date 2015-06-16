中国债市动态：放松预期再起现券收益率及IRS回落，但供给压力抑制跌势

路透上海6月16日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)回落；关于央行将采取措施降低长期利率的报导令政策放松预期再起，市场情绪有所回暖；但因供给压力仍在，收益率下行势头仍受抑制。

“早上就开始taken(买债)，国债期货也很猛。现在(收益率)稍微上去点了，国开招的也不太好，”上海一银行交易员称。

他并谈到，与早盘二级市场的转暖相比，国开新债招标结果仍显不振，在新债供给居高不下的情况下，债市仍显压力重重，“供给还是个大问题。”

政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。

北京一大型银行交易员表示，上午10年国开债和国债收益率最多下滑约5个基点(bp)左右，相较而言，国债期货受消息的影响更为明显，走势强劲。

他还认为，目前金融债的供给不算太大，主要压力仍来自地方债，一周维持在2,000多亿的供给量，而且接盘者都依靠银行，作为债市的绝对主力，银行也承担了很大的压力。

一级市场方面，国开行上午招标发行的1-10年五期固息增发债定位均接近预期，其中三、五和七年品种结果还略高于预测均值。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.10%/4.07%，上日尾盘为4.13%/4.10%。