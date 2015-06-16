中国债市动态：放松预期再起现券收益率及IRS回落，但供给压力抑制跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月16日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)回落；关于央行将采取措施降低长期利率的报导令政策放松预期再起，市场情绪有所回暖；但因供给压力仍在，收益率下行势头仍受抑制。
“早上就开始taken(买债)，国债期货也很猛。现在(收益率)稍微上去点了，国开招的也不太好，”上海一银行交易员称。
他并谈到，与早盘二级市场的转暖相比，国开新债招标结果仍显不振，在新债供给居高不下的情况下，债市仍显压力重重，“供给还是个大问题。”
政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。
北京一大型银行交易员表示，上午10年国开债和国债收益率最多下滑约5个基点(bp)左右，相较而言，国债期货受消息的影响更为明显，走势强劲。
他还认为，目前金融债的供给不算太大，主要压力仍来自地方债，一周维持在2,000多亿的供给量，而且接盘者都依靠银行，作为债市的绝对主力，银行也承担了很大的压力。
一级市场方面，国开行上午招标发行的1-10年五期固息增发债定位均接近预期，其中三、五和七年品种结果还略高于预测均值。
剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.10%/4.07%，上日尾盘为4.13%/4.10%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.270元，较上日结算价涨0.65%；10年期T1509 收报94.900元，较上日结算价涨0.69%。(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”