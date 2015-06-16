欧洲个股：汇丰和摩根大通或将部分业务迁至卢森堡--泰晤士报

摩根大通上周发表研报称，若公投决定退出欧盟，那也需要一段时间才能实施，并表示围绕是否退欧的不确定性可能有损商业景气、投资决策和整体经济增长。

“过渡成本可能非常大，因关于未来安排的不确定性可能导致投资规模下滑，消费者推迟支出，”这家拥有2.6万亿(兆)美元资产的银行称。

外界认为汇丰已经告知英国财政部，其正考虑将总部从伦敦迁往卢森堡，该行与财政部官员的讨论是其4月份宣布的总部选址检视的一部分。

早在今年4月份，汇丰的股东就敦促这一欧洲最大的银行考虑将总部搬至亚洲，规避英国巨额银行税赋及其它与总部设在伦敦相关的成本。

路透今年3月曾报导，渣打和汇丰两家倚重亚洲业务的银行可能打算将总部搬离伦敦，以避免英国银行税跳升带来的压力。

国际调查记者同盟(ICIJ)去年援引泄密文件报导称，包括百事可乐(PepsiCo) 、美国国际集团(AIG) 和德意志银行 在内，逾300家公司与卢森堡达成秘密避税交易。(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)