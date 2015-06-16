欧洲个股：汇丰和摩根大通或将部分业务迁至卢森堡--泰晤士报

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
摩根大通上周发表研报称，若公投决定退出欧盟，那也需要一段时间才能实施，并表示围绕是否退欧的不确定性可能有损商业景气、投资决策和整体经济增长。
“过渡成本可能非常大，因关于未来安排的不确定性可能导致投资规模下滑，消费者推迟支出，”这家拥有2.6万亿(兆)美元资产的银行称。
外界认为汇丰已经告知英国财政部，其正考虑将总部从伦敦迁往卢森堡，该行与财政部官员的讨论是其4月份宣布的总部选址检视的一部分。
早在今年4月份，汇丰的股东就敦促这一欧洲最大的银行考虑将总部搬至亚洲，规避英国巨额银行税赋及其它与总部设在伦敦相关的成本。
路透今年3月曾报导，渣打和汇丰两家倚重亚洲业务的银行可能打算将总部搬离伦敦，以避免英国银行税跳升带来的压力。
国际调查记者同盟(ICIJ)去年援引泄密文件报导称，包括百事可乐(PepsiCo) 、美国国际集团(AIG) 和德意志银行 在内，逾300家公司与卢森堡达成秘密避税交易。(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”