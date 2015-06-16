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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 13:37 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：希腊问题忧虑令股市承压

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* 美元/日圆涨0.15%，欧元/美元跌0.05%，澳元/美元微跌0.1%，新西兰元/美元小幅走软0.16%

* 日经指数跌0.55%，沪综指下挫1.68%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.45%，美国公债收益率(殖利率)2.3433%，布兰特原油涨0.47%

* 日本央行总裁黑田东彦有关汇率的讲话并非针对名义日圆水平

* 澳洲央行考量过去降息举措对经济的影响

* 欧元/美元--汇市关注除希腊以外的因素(完)

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