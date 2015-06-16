《汇市简讯》欧洲盘初：希腊问题忧虑令股市承压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 美元/日圆涨0.15%，欧元/美元跌0.05%，澳元/美元微跌0.1%，新西兰元/美元小幅走软0.16%
* 日经指数跌0.55%，沪综指下挫1.68%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.45%，美国公债收益率(殖利率)2.3433%，布兰特原油涨0.47%
* 日本央行总裁黑田东彦有关汇率的讲话并非针对名义日圆水平
* 澳洲央行考量过去降息举措对经济的影响
* 欧元/美元--汇市关注除希腊以外的因素(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。