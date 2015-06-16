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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 13:48 BJT

新兴汇市：美国经济数据疲弱给亚币带来支撑，美联储会议前市场谨慎

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菲律宾披索 45.13 45.20 +0.16 -0.91 44.72

印尼卢比 13340.00 13330.00 -0.07 -7.20 12380.00

印度卢比 64.13 64.17 +0.07 -1.71 63.03

马币 3.7465 3.7610 +0.39 -6.67 3.4965

人民币 6.2077 6.2090 +0.02 -0.06 6.2040

(完)

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