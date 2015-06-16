新兴汇市：美国经济数据疲弱给亚币带来支撑，美联储会议前市场谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印尼卢比 13340.00 13330.00 -0.07 -7.20 12380.00
印度卢比 64.13 64.17 +0.07 -1.71 63.03
马币 3.7465 3.7610 +0.39 -6.67 3.4965
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(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”