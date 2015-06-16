版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 14:08 BJT

国际油市：油价上涨，受德州将遭热带风暴袭击影响

0538GMT，美国原油期货 上涨0.63美元，报每桶60.15美元，处于5月初以来即维持的57-62美元趋势通道内。布兰特原油 涨0.29美元，报64.24美元。

美国逾45%的炼油产能都位于美国墨西哥湾沿岸，约半数美国天然气加工产能也位于此。

美国原油价格涨幅较大，意味布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R今年以来已收窄近60%，至每桶约3.70美元。

分析师称，由于供应持续过剩，油价上行的潜能有限。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐