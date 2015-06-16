国际油市：油价上涨，受德州将遭热带风暴袭击影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0538GMT，美国原油期货 上涨0.63美元，报每桶60.15美元，处于5月初以来即维持的57-62美元趋势通道内。布兰特原油 涨0.29美元，报64.24美元。
美国逾45%的炼油产能都位于美国墨西哥湾沿岸，约半数美国天然气加工产能也位于此。
美国原油价格涨幅较大，意味布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R今年以来已收窄近60%，至每桶约3.70美元。
分析师称，由于供应持续过剩，油价上行的潜能有限。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”