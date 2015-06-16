中国经济：外贸仍处发展战略机遇期，对经济影响力不会改变--商务部

路透北京6月16日 - 中国商务部外贸司副司长支陆逊周二表示，尽管内外部环境发生深刻变化，传统的比较优势在弱化，但中国外贸还是处在发展的战略机遇期。在今后相当长的时间，特别是从中国的国情出发，外贸对国民经济发展的作用不会改变，影响力也不会改变。

他在中国政府网解读“加快培育外贸竞争新优势”时称，今年中国外贸形势更加严峻复杂，下行压力较大。当前支撑外贸高速发展的内外部环境发生深刻变化，必须加快培育外贸竞争新优势；必须注重调结构、转方式，增强应对国内外环境深刻变化的国际竞争力。

“随着经济持续增长，我国劳动力、土地、资源等生产要素成本持续上升，环境承载能力已经达到或接近上限，低成本制造的传统优势削弱。但同时我们也看到，中国的外贸还是处在战略机遇期，还有我们自己的一些优势。”他表示。

他并称，面对当前复杂严峻的外贸形势和下行压力，中国将下大力气清理规范进出口环节收费，缓解融资难融资贵，进一步提高贸易便利化水平，着力改善营商环境。同时，研究出台更有针对性的减负助力举措，增强企业信心，激发企业活力，努力实现外贸平稳增长。

支陆逊指出，长期以来，中国产品参与国际竞争主要依赖数量和价格优势，大而不强的矛盾比较突出。为提升出口竞争率，必须由要素驱动向创新驱动转变，加快培育外贸竞争新优势，提高外贸增长质量和效益。跨境电子商务是一个新生事物，是对外贸易的新模式，是培育外贸竞争新优势的重要内容。

“中国外贸的竞争力，说到底是企业的国际竞争能力。我们鼓励企业通过引进消化吸收再创新，提升自己的技术水平，支持企业到境外去兼并并购国外的品牌和技术，到国外去建厂设店，实现互利共赢。”他说。

支陆逊并提到，中国外贸新优势在于：第一，中国政府高度重视对外贸易的发展，为推动外贸稳定发展和转方式、调结构，创造良好的政策环境；同时，“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、京津冀协同发展、长江经济带三大战略加快实施，自贸区建设步伐加快，为外贸发展注入强劲动力。

第二，中国工业体系是比较完整的，特别是具有较强的配套能力，综合比较优势依然比较明显。

他指出，中国和“一带一路”沿线国家的工业化互补性比较强，中国的企业已经在沿线国家建设了70多个合作区项目，合作区基础设施投资超过80亿美元，将带动入区企业投资近100亿美元，预计年产值超过200亿美元，可为当地创造20万个就业机会。

中国依靠劳动力、环境、资源等低成本要素竞争的传统优势在削弱。2014年，纺织、服装、家具、鞋、玩具、箱包和塑料制品等七大类劳动密集型产品占美、欧、日市场比重比2013年分别下降0.94、0.31和3.12个百分点。（完）

更多细节，请点选中国政府网：here (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)