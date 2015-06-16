台湾股市：随亚股收跌，观望明日台指期结算后走势

路透台北6月16日 - 台湾股市周二收跌，随亚股下挫。分析师指出，台股持续在年线之下整理，由于明日台指期将最后交易结算，若是明日台股收盘能站稳9,200点以上，不排除短线有反弹契机；反之则可能续向9,000-9,050点的关卡下探支撑。

大盘加权股价指数 收跌0.50%报9,212.78点；日低在9,177.95点，为逾四个月的低位，前低是1月20日的9,177.48点。今日成交初值 为783.88亿台币，上交易日修正后为751.84亿。

今日台股年线位在9,327点。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞今天破了前波低点9,191，但是今天下杀没有出量，代表并没有出现恐慌杀盘，只是还是偏弱整理。〞

简伯仪说，明日台指期将结算，若台股指数明日能收在9,200点以上，不排除外资在结算空单之后，指数有机会在端午节过后反弹。但若明日指数还收在9,200点之下，则台股本波跌势未止，指数可能在9,000-9,050点寻求支撑。

6月台指期 今日收跌0.32%在9,215点。