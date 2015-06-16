台湾股市：随亚股收跌，观望明日台指期结算后走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月16日 - 台湾股市周二收跌，随亚股下挫。分析师指出，台股持续在年线之下整理，由于明日台指期将最后交易结算，若是明日台股收盘能站稳9,200点以上，不排除短线有反弹契机；反之则可能续向9,000-9,050点的关卡下探支撑。
大盘加权股价指数 收跌0.50%报9,212.78点；日低在9,177.95点，为逾四个月的低位，前低是1月20日的9,177.48点。今日成交初值 为783.88亿台币，上交易日修正后为751.84亿。
今日台股年线位在9,327点。
国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞今天破了前波低点9,191，但是今天下杀没有出量，代表并没有出现恐慌杀盘，只是还是偏弱整理。〞
简伯仪说，明日台指期将结算，若台股指数明日能收在9,200点以上，不排除外资在结算空单之后，指数有机会在端午节过后反弹。但若明日指数还收在9,200点之下，则台股本波跌势未止，指数可能在9,000-9,050点寻求支撑。
6月台指期 今日收跌0.32%在9,215点。
本地时间14:06，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.56%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”