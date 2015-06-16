欧元债市：意大利公债期货跌逾一个点，受希腊债务疑虑拖累

路透伦敦6月16日 - 意大利公债期货周二跌逾一个点，因希腊与债权人之间就改革换金援的谈判陷入停顿，导致希腊朝着违约更进一步。

意大利公债期货 跌112个跳动点至121.90，开盘下挫50个跳动点。

“希腊债务危机升级，”赫拉巴国际商业银行(Helaba Landesbank Hessen-Thueringen)的分析师团队在报告中称。“现在甚至不能排除谈判破裂和国家破产的可能性。”

德债期货 涨14个跳动点至151.41，10年期德债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.82%。(完)

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