欧元债市：意大利公债期货跌逾一个点，受希腊债务疑虑拖累

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦6月16日 - 意大利公债期货周二跌逾一个点，因希腊与债权人之间就改革换金援的谈判陷入停顿，导致希腊朝着违约更进一步。
意大利公债期货 跌112个跳动点至121.90，开盘下挫50个跳动点。
“希腊债务危机升级，”赫拉巴国际商业银行(Helaba Landesbank Hessen-Thueringen)的分析师团队在报告中称。“现在甚至不能排除谈判破裂和国家破产的可能性。”
德债期货 涨14个跳动点至151.41，10年期德债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.82%。(完)
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(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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