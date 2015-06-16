路透基点：中华工程64亿台币再融资联贷展开筹组--TRLPC

路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司中华工程股份有限公司6月12日展开筹组一笔64亿台币(2.07亿美元)再融资。

这笔贷款包括ABC三部分，A部分为44亿台币，B部分为18亿台币五年期循环贷款，C部分为8亿台币商业票据担保，只开放给票据金融公司认贷。

A部分进一步分为A1及A2；A1为24亿台币五年期定期贷款，A2为20亿台币付款担保，期限最高4.5年。

A2及B部分合计不得超过32亿台币。C部分期限为一年，可按年延长。C部分最长可至五年。

合作金库银行担任A及B部分的额度代理行，第一银行担任C部分的额度代理行。第一银行也是整宗融资案的担保品控管行。

A1及B部分的利率为两年期邮储利率加码158个基点，A2设有一笔100个基点的年度担保费用。C部分的担保费用之后将由借款人及票据金融公司决定。

这笔融资的抵押品由土地、建物及相关设施组成。

以三个层级邀请银行参贷：

承贷8亿台币或以上者，前端费40个基点，获得牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；

承贷5-7.99亿台币者，费用33个基点，获得主办行头衔；

承眞3-4.99亿台币者，费用18个基点，获得参贷行头衔。

若A部分动用比例低于80%或B部份低于40%，则有一笔20个基点的承诺费。

A1宽限期三个月后，分20期每季不等额偿还：2% (第1-19期)及62% (第20期)

回覆期限为7月10日。