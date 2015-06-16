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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 14:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元迎难而上，或在1.12-1.13美元之间盘整

0614 GMT

* 欧元/美元走高，尽管围绕希腊的不确定性没有任何变化

* 一个月隐含波动率仍维持在14%上方的高位，但已脱离昨日高点

* 交易员的注意力转移到德国ZEW经济景气判断指数上，预计6月ZEW经济景气判断指数为37.1，5月为41.9。ZEW现况指数预计为63，5月为65.7

* 欧元区第一季就业人口预计较前季增长0.1%，增幅与前季持平，两项数据均在0800GMT公布

* 银行称进入1.1300美元将面临大量卖单，一些银行看到1.1215美元区域存在买单

* 欧元/美元今日或再度在1.12-1.13美元之间横盘整理 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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