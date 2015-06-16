《汇市简讯》欧元/美元迎难而上，或在1.12-1.13美元之间盘整

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0614 GMT
* 欧元/美元走高，尽管围绕希腊的不确定性没有任何变化
* 一个月隐含波动率仍维持在14%上方的高位，但已脱离昨日高点
* 交易员的注意力转移到德国ZEW经济景气判断指数上，预计6月ZEW经济景气判断指数为37.1，5月为41.9。ZEW现况指数预计为63，5月为65.7
* 欧元区第一季就业人口预计较前季增长0.1%，增幅与前季持平，两项数据均在0800GMT公布
* 银行称进入1.1300美元将面临大量卖单，一些银行看到1.1215美元区域存在买单
* 欧元/美元今日或再度在1.12-1.13美元之间横盘整理 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。