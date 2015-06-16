《汇市简讯》欧元/美元迎难而上，或在1.12-1.13美元之间盘整

* 一个月隐含波动率仍维持在14%上方的高位，但已脱离昨日高点

* 交易员的注意力转移到德国ZEW经济景气判断指数上，预计6月ZEW经济景气判断指数为37.1，5月为41.9。ZEW现况指数预计为63，5月为65.7