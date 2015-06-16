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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 14:57 BJT

更正-日本股市：希腊及美联储相关担忧拖低日经指数；丰田收复失地

(更正：因译文有误，内文第三段应为“丰田”汽车，非“本田”汽车)
    路透东京6月16日 - 日本股市周二下滑，因希腊处于债务违约边缘引
发市场担忧，同时投资者还紧张等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今
日稍晚开启的为期两天的政策会议，期待从中找寻升息步伐的线索。
    
    日经指数 收跌0.6%，至20,257.94点。东证股价指数 
跌0.7%，至1,639.86点。市场交投清淡，成交额较过去100日平均水平低1
0%以上。
    
    丰田汽车 收复大部分失地，收盘下跌0.2%，之前该公司股东
在年度股东大会上批准了公司发行一类新股票的计划。
    
    但一些市场人士表示，此举可能削弱投资者对日本公司治理改革的热
情。一些外国投资者反对这一做法，认为此举对日本散户投资者有利，而
对其他股东不利。(完)

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